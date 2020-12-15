На Алтае искатель древностей выкопал артефакты возрастом 1 000 лет и попал под «уголовку»

Сергей Т. признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 243.2 Уголовного кодекса РФ: «Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания». Ему удалось найти старинные предметы IX-X веков. Но своими действиями он причинил вред истории и культуре, за что и был наказан. Подробности сообщили в прокуратуре края.

Удача искателя древностей

Мужчина прибыл на территорию Заринского района в апреле 2020 года.

Разрешения на археологические раскопки у него не было. Зато были лопата и металлоискатель — обычные инструменты черных копателей.

Поначалу ему повезло: металлоискатель «сообщил», где копать.

Он взял лопату — и выкопал четыре предмета второй половины IX — первой половины X веков нашей эры, связанные со сростинской культурой: железные удила, железное тесло (что-то вроде топора) и два наконечника стрел.

Раскопки захоронения на Алтае. gorno-altaisk.info

Уголовное дело копателя

Однако эти предметы являются археологическими находками и представляют в соответствии с заключением эксперта научную и музейную ценность.

Так что вскоре везение черного копателя закончилось. Правда, каким образом мужчину со старинными артефактами поймали, в прокуратуре не раскрывают.

В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 243.2 УК РФ. 7 декабря Заринский райсуд вынес обвинительный приговор.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Оштрафовали и конфисковали ценности

Его умышленные действия привели к повреждению целостности культурного слоя объекта культурного наследия федерального значения, в котором залегали археологические предметы. А это повлекло повреждение культурного слоя и причинение вреда истории и культуре Российской Федерации.

Мужчине назначено наказание — штраф (сумма не указывается) и конфискация имущества (состав имущества не раскрывается). Археологические же предметы послужат науке — их передали в «Алтайохранкультуру».

Ранее Altapress.ru рассказывал, что в краеведческий музей края были переданы 40 артефактов, изъятые в октябре 2020 года у черных копателей, орудовавших в Локтевском районе. Их деятельность пресекли сотрудники погрануправления ФСБ. Эти нарушители отделались штрафом в 2 тыс. рублей.