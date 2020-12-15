На Алтае искатель древностей выкопал артефакты возрастом 1 000 лет и попал под «уголовку»

Удача искателя древностей
Мужчина прибыл на территорию Заринского района в апреле 2020 года.
Разрешения на археологические раскопки у него не было. Зато были лопата и металлоискатель — обычные инструменты черных копателей.
Поначалу ему повезло: металлоискатель «сообщил», где копать.
Он взял лопату — и выкопал четыре предмета второй половины IX — первой половины X веков нашей эры, связанные со сростинской культурой: железные удила, железное тесло (что-то вроде топора) и два наконечника стрел.
Уголовное дело копателя
Однако эти предметы являются археологическими находками и представляют в соответствии с заключением эксперта научную и музейную ценность.
Так что вскоре везение черного копателя закончилось. Правда, каким образом мужчину со старинными артефактами поймали, в прокуратуре не раскрывают.
В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 243.2 УК РФ. 7 декабря Заринский райсуд вынес обвинительный приговор.
Оштрафовали и конфисковали ценности
Его умышленные действия привели к повреждению целостности культурного слоя объекта культурного наследия федерального значения, в котором залегали археологические предметы. А это повлекло повреждение культурного слоя и причинение вреда истории и культуре Российской Федерации.
Мужчине назначено наказание — штраф (сумма не указывается) и конфискация имущества (состав имущества не раскрывается). Археологические же предметы послужат науке — их передали в «Алтайохранкультуру».
Ранее Altapress.ru рассказывал, что в краеведческий музей края были переданы 40 артефактов, изъятые в октябре 2020 года у черных копателей, орудовавших в Локтевском районе. Их деятельность пресекли сотрудники погрануправления ФСБ. Эти нарушители отделались штрафом в 2 тыс. рублей.