Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря
Происшествия

На Алтае искатель древностей выкопал артефакты возрастом 1 000 лет и попал под «уголовку»

Сергей Т. признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 243.2 Уголовного кодекса РФ: «Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания». Ему удалось найти старинные предметы IX-X веков. Но своими действиями он причинил вред истории и культуре, за что и был наказан. Подробности сообщили в прокуратуре края.

Археологический предмет.
Археологический предмет.
Pixabay.com

Удача искателя древностей

Мужчина прибыл на территорию Заринского района в апреле 2020 года.

Разрешения на археологические раскопки у него не было. Зато были лопата и металлоискатель — обычные инструменты черных копателей.

Поначалу ему повезло: металлоискатель «сообщил», где копать.

Он взял лопату — и выкопал четыре предмета второй половины IX — первой половины X веков нашей эры, связанные со сростинской культурой: железные удила, железное тесло (что-то вроде топора) и два наконечника стрел.

Раскопки захоронения на Алтае.
Раскопки захоронения на Алтае.
gorno-altaisk.info

Уголовное дело копателя

Однако эти предметы являются археологическими находками и представляют в соответствии с заключением эксперта научную и музейную ценность.

Так что вскоре везение черного копателя закончилось. Правда, каким образом мужчину со старинными артефактами поймали, в прокуратуре не раскрывают.

В дальнейшем было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 243.2 УК РФ. 7 декабря Заринский райсуд вынес обвинительный приговор.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Оштрафовали и конфисковали ценности

Его умышленные действия привели к повреждению целостности культурного слоя объекта культурного наследия федерального значения, в котором залегали археологические предметы. А это повлекло повреждение культурного слоя и причинение вреда истории и культуре Российской Федерации.

Мужчине назначено наказание — штраф (сумма не указывается) и конфискация имущества (состав имущества не раскрывается). Археологические же предметы послужат науке — их передали в «Алтайохранкультуру».

Ранее Altapress.ru рассказывал, что в краеведческий музей края были переданы 40 артефактов, изъятые в октябре 2020 года у черных копателей, орудовавших в Локтевском районе. Их деятельность пресекли сотрудники погрануправления ФСБ. Эти нарушители отделались штрафом в 2 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость