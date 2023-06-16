16 июня
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Происшествия

На Алтае из воды спасли женщину с детьми, которых смыло из рафта

В Республике Алтай женщину и двух детей смыло волной во время сплава на рафте. На помощь подоспели каякеры. Об этом сообщает "КП на Алтае".

Спокойные участки рек сплавщики называют "болото". Но туристы пускаются в плавание на рафте ради порогов и быстрых ощущений, которые они дают.
Спокойные участки рек сплавщики называют "болото". Но туристы пускаются в плавание на рафте ради порогов и быстрых ощущений, которые они дают.

Авария произошла 10 июня в Чемальском районе. Женщина с двумя детьми - мальчиком и девочкой - сплавлялась на туристическом рафте, как вдруг их смыло волной и понесло по течению.

Крики о помощи услышали каякеры, которые стояли неподалеку. Один из парней подплыл на каяке к женщине, попросил ее ухватиться за ручку и подвез к берегу. Затем отправился за детьми.

"Когда их догнал, брат с сестрой были уже синие, от гибели в холодной воде их отделяли мгновения, надо было действовать стремительно, - вспоминает каякер. - Дети держались друг за друга, причем их обмотало веревкой от «морковки», что усиливало опасность. То же самое сказал им, что и матери, они схватились за ручки каяка, и я стал пытаться двигаться к берегу".

Спасательной операции мешало сильное течение. На помощь подоспел второй каякер, и они вместе вытащили детей из воды. На берегу брата с сестрой отогрели.

Через несколько минут к месту подплыл рафт с инструкторами и остальными туристами. Каякер рассказывает, что был возмущен некомпетентностью сплавщиков: они взяли детей на сплав по опасным участкам, не предоставили должной страховки и даже не сразу отправились спасать туристов.

Инструкторы сообщили, что работают сами на себя.

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