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Происшествия

Водитель иномарки уснул за рулем и врезался в кирпичное ограждение в Барнауле

Водитель Toyota Camry уснул за рулем и въехал в кирпичное ограждение в Барнауле 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД.

Авария на Власихинской улице в Барнауле
Авария на Власихинской улице в Барнауле
В курсе 22

Авария произошла на улице Власихинская, 65.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Toyota Camry. Он не справился с управлением и врезался в кирпичное ограждение.

По словам очевидца, водитель уснул за рулем. В автомобиле находилась женщина и двое детей. Они получили незначительные ссадины.

В результате столкновения у иномарки сильно помят бампер. Пострадавших нет.

На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции.

Ранее мотоциклист, встав "на дыбы", сбил женщину, идущую с ребенком, в пригороде Барнаула

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