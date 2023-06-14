Водитель иномарки уснул за рулем и врезался в кирпичное ограждение в Барнауле

Авария произошла на улице Власихинская, 65.
По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем Toyota Camry. Он не справился с управлением и врезался в кирпичное ограждение.
По словам очевидца, водитель уснул за рулем. В автомобиле находилась женщина и двое детей. Они получили незначительные ссадины.
В результате столкновения у иномарки сильно помят бампер. Пострадавших нет.
На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции.
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