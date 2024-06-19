На Алтае купальный сезон начался с детских смертей

С начала купального сезона на Алтае погибли двое детей, сообщает "Комсомольская правда".

В крае возбудили уголовное дело после трагедии. Мальчик утонул на глазах у сестры в селе Алтайское.

Брат и его сестра, когда мама ушла на работу, пошли на детскую площадку. Однако ребята захотели взглянуть на озеро Черный ключ.

Мальчик, зайдя на опасную глубину, не смог выплыть самостоятельно и утонул. Местные жители сообщают, что в этом озере опасно купаться даже взрослым. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

В мае произошла еще одна трагедия в Троицком районе. Утонула 11 летняя девочка и мужчина, который пытался ее спасти.

Ранее сообщалось, что четверо иностранных студентов утонули в российской реке.

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