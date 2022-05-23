На Алтае 4-летний ребенок в ДТП вылетел через лобовое стекло и погиб

На 43 км автодороги Черга — Ильинка — Мариинск в кювет слетел и перевернулся автомобиль Toyota Carina. За рулем была 20-летняя местная жительница без прав и в алкогольном опьянении.
В результате ДТП через лобовое стекло вылетел ребенок, который был на руках у 19-летнего пассажира на переднем сидении.
Малыш скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
У девушки была установлена степень опьянения в количестве 0,23 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л).
Собственник транспортного средства — 35-летний житель Алтайского края. Он находился на заднем пассажирском сидении.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.