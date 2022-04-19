На Алтае младший брат зарезал старшего

Человек с ножом. Преступник.

По предварительным данным СК региона, 15 апреля 57-летний мужчина приехал в село Талица в гости к своему младшему брату.

Вечером после принятия алкоголя братья поссорились. Хозяин дома схватил нож и ударил брата не меньше десяти раз.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, пишут «Новости Горного Алтая».

Ранее житель Алтая ножом нанес женщине 21 удар с причинением легкого вреда здоровью.