19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае младший брат зарезал старшего

48-летнего местного жителя Усть-Канского района Республики Алтай обвиняют в убийстве собственного старшего брата.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

По предварительным данным СК региона, 15 апреля 57-летний мужчина приехал в село Талица в гости к своему младшему брату.

Вечером после принятия алкоголя братья поссорились. Хозяин дома схватил нож и ударил брата не меньше десяти раз.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, пишут «Новости Горного Алтая».

Ранее житель Алтая ножом нанес женщине 21 удар с причинением легкого вреда здоровью.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость