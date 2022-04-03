3 апреля
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Жизнь

Красноярский депутат зарезал супругу, забросал ветками на свалке и заявил об исчезновении

В Красноярском крае заключили под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги, сообщает региональный СК.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

Ссора между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла 28 марта в селе Тасеево.

«51-летний мужчина ударил 35-летнюю женщину рукой, после чего взял нож и нанес два удара в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве рядом со свалкой бытовых отходов, присыпав снегом и ветками», — рассказали в ведомстве.

Через пару часов сибиряк обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги.


В СК подчеркнули, что следователи и криминалисты сразу обнаружили следы, указывающие на криминальный характер исчезновения. После этого мужчина признался в содеянном.

Возбудили уголовное дело по факту убийства (до 15 лет лишения свободы). В ближайшее время предъявят обвинение.

Как уточняет РИА «Новости», речь идет о депутате райсовета Александре Хаконове, секретарем постоянной комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию. Супруги прожили вместе около 20 лет.

Ранее в Ярославской области другой депутат-единоросс до смерти избил и поджег таксиста.

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