Молодая жительница Алтая превентивно ножом «разбила сердце» супругу-предпенсионеру

В Алтайском крае женщина зарезала мужа, чтобы не допустить перехода ссоры в стадию «систематических избиений», сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 29 марта в одном из сел Бийского района.

«Между 42-летней обвиняемой и ее 61-летним супругом произошла ссора на бытовой почве», — рассказали в ведомстве.

Женщина нанесла супругу в область сердца удар ножом, от которого он скончался на месте.

Сельчанка на допросе пояснила, что муж злоупотреблял алкоголем и систематически избивал ее.

Не уточняется, дошло ли до рукоприкладства в тот день. Судя по всему, мужчине нанесли смертельный удар «на опережение».

Женщину отправили под домашний арест, ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее красноярский СК рассказал четыре дня из жизни сибирячки: выпила, зарезала приятеля, выпила, порезала сожителя, арестована.