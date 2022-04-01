1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Молодая жительница Алтая превентивно ножом «разбила сердце» супругу-предпенсионеру

В Алтайском крае женщина зарезала мужа, чтобы не допустить перехода ссоры в стадию «систематических избиений», сообщает региональный СК.

Женщина с ножом.
Женщина с ножом.
СС0

Инцидент произошел 29 марта в одном из сел Бийского района.

«Между 42-летней обвиняемой и ее 61-летним супругом произошла ссора на бытовой почве», — рассказали в ведомстве.

Женщина нанесла супругу в область сердца удар ножом, от которого он скончался на месте.

Сельчанка на допросе пояснила, что муж злоупотреблял алкоголем и систематически избивал ее.

Не уточняется, дошло ли до рукоприкладства в тот день. Судя по всему, мужчине нанесли смертельный удар «на опережение».

Женщину отправили под домашний арест, ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее красноярский СК рассказал четыре дня из жизни сибирячки: выпила, зарезала приятеля, выпила, порезала сожителя, арестована.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость