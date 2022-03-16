16 марта
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Жизнь

Житель Алтая ножом нанес женщине 21 удар с причинением легкого вреда здоровью

В Алтайском крае мужчину будут судить за нападение на женщину, с которой он распивал алкоголь, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел вечером в декабре 2021 года в одном из сел Красногорского района.

30-летний обвиняемый распивал в спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья между мужчиной и 37-летней женщиной возник конфликт из-за незначительного повода", — рассказали в ведомстве.

Мужчина взял нож и начал угрожать женщине смертью, а после нанес ей не менее 21 удара в область рук и груди, причинив легкий вред здоровью.

Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до лет лишения свободы за «угрозу убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья».

Ранее другой житель Алтая зарезал сына, попросившего покушать, и забросал тело остатками овощей.

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