Житель Алтая ножом нанес женщине 21 удар с причинением легкого вреда здоровью

В Алтайском крае мужчину будут судить за нападение на женщину, с которой он распивал алкоголь, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером в декабре 2021 года в одном из сел Красногорского района.

30-летний обвиняемый распивал в спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья между мужчиной и 37-летней женщиной возник конфликт из-за незначительного повода", — рассказали в ведомстве.

Мужчина взял нож и начал угрожать женщине смертью, а после нанес ей не менее 21 удара в область рук и груди, причинив легкий вред здоровью.

Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до лет лишения свободы за «угрозу убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья».

Ранее другой житель Алтая зарезал сына, попросившего покушать, и забросал тело остатками овощей.