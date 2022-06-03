На Алтае молодой человек начал палить из карабина по полицейским

23-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай посягнул на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Полицейские проводили у него обыск, когда молодой человек выхватил карабин и начал стрельбу.

Все произошло 1 июня около 13:00 в селе Беляши. При обыске полиция нашла у парня дома незарегистрированное огнестрельное оружие — карабин Мосина с патронами.

«В ходе изъятия оружия злоумышленник выхватил его из рук оперуполномоченного отдела полиции и выбежал с ним на улицу», — рассказывают в СУ СКР по Республике Алтай.

Во дворе парень стал стрелять, не реагировал на требования полицейских. В одного из них чуть было не попал с 80 метров (тот уклонился).

Затем злоумышленник с оружием убежал в лес, но его быстро нашли. После переговоров и требований сотрудников полиции подозреваемый добровольно сдался. Оружие и боеприпасы изъяли.

По ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) ему грозит срок от 12 до 20 лет, а также статья предусматривает и пожизненное лишение свободы.