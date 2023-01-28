На Алтае мужчина после бара обокрал знакомого

В полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о том, что ночью у него на улице похитили сумку с документами и телефоном.

Правоохранители установили, что потерпевший и подозреваемый накануне распивали спиртное в разных компаниях, но в одном баре. После закрытия заведения все разошлись по домам. Однако подозреваемый решил проследить за односельчанином и похитить его имущество. Что он и сделал.

Потерпевший вернулся в бар и оттуда вызвал наряд полиции.

Подозреваемого 28-летнего мужчину задержали и изъяли похищенное.

Дело возбудили по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее барнаулец заживо сжег женщину, которая якобы похитила у него деньги.