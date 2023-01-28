На Алтае мужчина после бара обокрал знакомого

В полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о том, что ночью у него на улице похитили сумку с документами и телефоном.
Правоохранители установили, что потерпевший и подозреваемый накануне распивали спиртное в разных компаниях, но в одном баре. После закрытия заведения все разошлись по домам. Однако подозреваемый решил проследить за односельчанином и похитить его имущество. Что он и сделал.
Потерпевший вернулся в бар и оттуда вызвал наряд полиции.
Подозреваемого 28-летнего мужчину задержали и изъяли похищенное.
Дело возбудили по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.
Ранее барнаулец заживо сжег женщину, которая якобы похитила у него деньги.
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