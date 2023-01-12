«Угнали» сало, умыкнули член и решили догнать поезд. Шесть новостей altapress.ru о самых нелепых преступлениях

Барнаулец умыкнул стеклянный член из секс-шопа

Кража стеклянной игрушки с витрины магазина произошла в Барнауле 20 октября 2019 года.

Мужчина в красной куртке осмотрелся, потом его взгляд пал на интимную вещицу. Как писал автор сообщения о похищении, местный житель «решил разбавить свой осенний вечер чем-то гладким и ярким». Вернули ли похититель товар за пять тыс. рублей — до сих пор остается загадкой.

Эротическая игрушка. unsplash.com

Лихой россиянин угнал авто , чтобы догнать поезд

Житель Петрозаводска угнал чужое авто, чтобы догнать свой поезд, но в машине кончилось топливо.

Нагнать поезд угонщик так и не смог, зато полицейские успели его задержать.

Поезд. Пассажиры. СС0

Внук украл у пенсионерки 10-килограммовый шмат сала

Мужчина не смог устоять перед калорийным деликатесом и похитил припасы собственной бабушки в одном из сел Омской области.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию о пропаже 10-килограммового шмата сала из придомовой пристройки. Правоохранители поймали 38-летнего мужчину.

Сало. CC0

День похищений отмечают ежегодно 12 января. Праздник считается славянским.

Житель Барнаула украл три коробки мороженного и не съел его , потому что не хотел

Неоднократно судимый 26-летний барнаулец сорвал замок с уличного холодильника и забрал три коробки холодного лакомства.

Когда полицейские поймали его, то обнаружили, что ни один рожок или брикет не пострадали. На допросе похититель сладкого сказал, что был пьян и не смог объяснить, зачем это сделал.

Эскимо , мороженое на палочке. pixabay.com

Мужчина украл дорогой телефон в аэропорту , опоздал на рейс и отдал гаджет другому

В аэропорту Толмачево мужчина украл у жительницы Ханты-Мансийска телефон в стерильной зоне. Он опоздал на свой рейс, попытался скрыться на поезде, а потом подарил мобильник другому человеку.

Транспортная полиция быстро поймала его, узнала, кому подарили гаджет и вернули имущество хозяйке.

Девушка , телефон СС0

Сотрудница МИД «стащила» из коробки для водки 1 млн долларов

Сотрудница МИД Наталья Агальцова похитила из министерства 1 млн долларов. Она сразу стала подозреваемой.

В 2019 году Иран передал деньги за консульские услуги. Перевести через банк их не могли из-за санкционного давления США, поэтому отправили диппочтой в коробках из-под водки. В ноябре деньги принесли в кабинет Агальцовой, которая прибрала их к рукам.

Суд приговорил ее к штрафу в 62 млн рублей в пользу МИДа и пяти годам колонии.