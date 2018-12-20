На Алтае мужчина расстрелял людей из ружья, пострадали 4 человека

В Республике Алтай мужчина стрелял по людям из ружья. Следователи возбудили уголовное дело, в преступлении подозревают 36-летнего местного жителя, пишет СУ СКР по региону.

По версии следствия, ЧП произошло в ночь с 15 на 16 декабря около часа ночи в Горно-Алтайске на улице Петра Сухова в районе здания клуба-ресторана «Рим». Пьяный мужчина несколько раз выстрелил дробью из гладкоствольного ружья «Сайга-12» по группе из четырех человек и скрылся.

Двоих мужчин госпитализировали с ранениями нижних конечностей. Медицинскую помощь также оказали двум другим пострадавшим — 27-летнему жителю села Майма и 32-летнему жителю села Кош-Агач, получившим ранения, но не нуждающимся в госпитализации.

Вскоре подозреваемого задержали, его заключили под стражу. Мужчина частично признал вину и рассказал, что в увеселительном заведении поссорился с компанией ранее незнакомых парней. Он затаил обиду и решил отомстить.

Злоумышленник съездил домой и вернулся с зарегистрированным оружием. Мужчина около 5 раз выстрелил в группу молодых людей, которые вышли из кафе на улицу. Он ошибочно предполагал, что ранее поссорился именно с ними.

Правоохранители продолжают расследование.