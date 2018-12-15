На Алтае мужчина украл и съел собаку

Как уточнили в ведомстве, это произошло в декабре 2016 года. Ущерб владельцу собаки оценили в 4 тыс. рублей.
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32-летний житель Республики Алтай украл в селе Манжерок немецкую овчарку, задушил ее и съел мясо. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как уточнили в ведомстве, это произошло в декабре 2016 года. Ущерб владельцу собаки оценили в 4 тыс. рублей.
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