Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
114

На Алтае мужчина украл и съел собаку

32-летний житель Республики Алтай украл в селе Манжерок немецкую овчарку, задушил ее и съел мясо. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима.
Ул. Советская Армия. Выгул собак. Зима.
Анна Зайкова

Как уточнили в ведомстве, это произошло в декабре 2016 года. Ущерб владельцу собаки оценили в 4 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость