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На Алтае мужчина застал жену за изменой и жестоко избил соперника

В Республике Алтай разгневанный мужчина избил сельчанина, застав жену за изменой. После этого злоумышленник позвонил в полицию и попросил вызвать скорую помощь, пишет ГУ МВД России по региону.

Задержание подозреваемых.
Задержание подозреваемых.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Следствие установило, что поздно вечером пьяный житель одного из сел Шебалинского района вернулся домой. Он увидел, что ребенок один и пошел искать супругу.

Ранее муж слышал, что жена изменяет ему, но не верил в это. Сельчанин направился к мужчине, связь с которым приписывали его супруге. Там злоумышленник застал женщину в момент супружеской измены.

В порыве злости обвиняемый руками и ногами сильно избил соперника, причинив его здоровью тяжкий вред, — отмечают в ведомстве.

После этого мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, а также попросил вызвать медиков.

Сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Полицейским он пояснил, что считал виноватой жену и не хотел избивать соперника, но не смог совладать с нахлынувшим чувством ревности и эмоциями.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

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