На Алтае мужчина застал жену за изменой и жестоко избил соперника

Следствие установило, что поздно вечером пьяный житель одного из сел Шебалинского района вернулся домой. Он увидел, что ребенок один и пошел искать супругу.
Ранее муж слышал, что жена изменяет ему, но не верил в это. Сельчанин направился к мужчине, связь с которым приписывали его супруге. Там злоумышленник застал женщину в момент супружеской измены.
В порыве злости обвиняемый руками и ногами сильно избил соперника, причинив его здоровью тяжкий вред, — отмечают в ведомстве.
После этого мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, а также попросил вызвать медиков.
Сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Полицейским он пояснил, что считал виноватой жену и не хотел избивать соперника, но не смог совладать с нахлынувшим чувством ревности и эмоциями.
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.