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7 августа
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Происшествия

На Алтае насмерть засыпало камнями туристку из Екатеринбурга

Группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад в Горном Алтае. Одна женщина погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на следком Республики Алтай.

Гора. Закат. Снег
Гора. Закат. Снег
СС0

Несчастный случай произошел 2 августа. Восемь туристов зарегистрировались в республиканском МЧС. Когда они спускались с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей, но она умерла до прибытия в больницу.

Ведомство отмечает, что это случилось в сухую и безветренную погоду.

В июле на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского района под лавиной погиб житель Бийска. Он совершал восхождение в зарегистрированной группе.

В мае под сильной снежной лавиной в районе Южно-Чуйского горного хребта погибли 7 туристов. Из группы выжили две девушки, которые добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем.

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