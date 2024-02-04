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Происшествия

На Алтае обыскали сектантов, которые лечили пенсионеров чаем

В Республике Алтай прошли обыски секты "Алля-Аят"*, сообщают "Новости Горного Алтая".

Чай.
Чай.
unsplash.com

В ходе обысков изъяли экстремистскую литературу и электронные устройства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Известно, что последователи секты "Алля-Аят"* не признают официальную медицину. Они лечатся солнечной энергией, произносят "формулу жизни" и пьют чай с солью, при этом совершая ритуальные действия.

*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее за насилие над прихожанами осудили главу религиозной секты в Омске. Пастора "Нового творения" обвинили в психологическом насилии и введении в транс с помощью гипноза.

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