На Алтае тувинские охотники на лошадях угодили в фотоловушки

Участников незаконной охоты в Республике Алтай удалось «поймать» в фотоловушки.

Группа мужчин, предположительно, жителей Села Кара-Холь Республики Тыва, попала в объективы еще в летне-осенний период 2021 года в районе озера Узункуль в верховье реки Тайсын.

Инспекторы Алтайского заповедника разглядели у наездников оружие — карабин СКС с оптическим прицелом.

Оперативная группа заповедника пыталась поймать их, но несмотря на отличное знание местности и ездовые навыки задержать нарушителей не удалось.

Материалы направили в отделение полиции и 26 января возбудили уголовное дело о незаконной охоты.

«Стоить отметить, что в настоящее время фотоловушки являются эффективным средством обнаружения и идентификации нарушений и нарушителей заповедного режима на особо охраняемой природной территории», — подчеркивают в Алтайском заповеднике.

Ранее в Алтайском крае обнаружили мертвого черного аиста, занесенного в Красную книгу России.