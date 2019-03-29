В Барнауле опасаются разрушения известного «дома под шпилем»

Многоквартирный жилой дом № 124 по улице Комсомольской в Рубцовске, больше известный как «дом под шпилем» находится в предаварийном состоянии. На днях одна из несущих стен дала значительный крен, в результате чего образовались большие трещины, сообщает портал «вРубцовске».

Как выяснили местные журналисты, проблемы с «домом под шпилем» образовались давно. О ней прекрасно знают в городской администрации, но ничего при этом не предпринимают.

По словам одного из арендаторов помещений, по поводу признания дома аварийным даже был суд, решением которого стало снести строение до 2023 года. Указанное решение суда было еще в прошлом году, после чего его пытались оспорить заинтересованные лица со стороны собственников офисных помещений, с целью ускорить процесс сноса, однако ничего не получилось, сроки сноса остались прежними.

В Рубцовске разрушается «дом под шпилем» vrubcovske.ru

Управляющая компания, видя, что дом рушится, в прошлом году поставила подпорки под несущую стену в виде трех обычных досок.

Напомним, в прошлом году в Рубцовске произошло обрушение гостиницы «Алей». ЧП произошло ночью, поэтому обошлось без жертв. Днем в эпицентре обрушения до последнего дня работало кафе.