В алтайском городе обрушилась стена гостиницы

Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru. Обрушилась стена бывшей гостиницы. Фото: rubtsovskmv.ru.

Бывшая гостиница "Алей" находится напротив светомузыкального фонтана. В другом крыле здания — городской суд.

Свидетели ЧП пишут, что о возможном обрушении в администрации знали уже несколько дней назад. По их словам, пока неизвестно, что будут делать с неиспользуемым уже несколько лет муниципальным объектом, который находится на балансе МУП "Центральный рынок".

Газета "Местное время" сообщает, что часть северной стены обрушилась около 2 часов ночи. Возле здания выставили оцепление, на место ЧП никого не пускают.

Напомним, в Барнауле 7 июня рухнувшая стена магазина завалила две припаркованные машины.