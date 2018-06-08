В алтайском городе обрушилась стена гостиницы

В Рубцовске ночью 7 июня обрушилась стена бывшей гостиницы "Алей", сообщают очевидцы в Facebook.
Бывшая гостиница "Алей" находится напротив светомузыкального фонтана. В другом крыле здания — городской суд.
Свидетели ЧП пишут, что о возможном обрушении в администрации знали уже несколько дней назад. По их словам, пока неизвестно, что будут делать с неиспользуемым уже несколько лет муниципальным объектом, который находится на балансе МУП "Центральный рынок".
Газета "Местное время" сообщает, что часть северной стены обрушилась около 2 часов ночи. Возле здания выставили оцепление, на место ЧП никого не пускают.
Напомним, в Барнауле 7 июня рухнувшая стена магазина завалила две припаркованные машины.
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