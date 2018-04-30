В Туве обрушилась шахта, в которой в момент аварии было 80 шахтеров

Сегодня, 14:06.
Происшествия

30 апреля в Туве произошла авария на шахте компании "Межэгейуголь" в Тандынском районе, сообщает МЧС. В момент обрушения под землей находились 80 человек, пишет Vistanews.ru.

Шахта рудника.
Шахта рудника. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

На месте работают спасатели. В настоящее время под завалом находится один человек, передает ТАСС.

На ликвидации последствий обрушении задействован 21 человек и три единицы спецтехники.

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