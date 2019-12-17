На Алтае осудили водителя, сбившего женщины, которая кинулась спасать детей

10 декабря Топчихинский районный суд вынесен обвинительный приговор по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла молодая женщина. Очевидцы рассказывают, что она кинулась под машину, чтобы спасти своих детей.

Как сообщила помощник прокурора Топчихинского района Александра Чаплыгина, житель города Рубцовска, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, проявляя преступную небрежность, на значительной скорости въехал в затянутый дымом участок автодороги, в результате чего допустил наезд на легковой автомобиль и пешехода, в результате чего молодая женщина скончалась на месте.

ДТП произошло 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск недалеко от Топчихи.

Что происходило во время аварии?

Очевидцы рассказывали, что автомобиль женщины буквально за несколько минут до ЧП попал в множественную аварию. В какой-то момент она вышла из авто и увидела несущийся в их сторону на полной скорости грузовик.

«Впереди нас авария в очень густо задымленном участке от дыма из-за горящей травы на обочине, рассказывала свидетельница ДТП Татьяна. — Подъехав ближе дым рассеялся и из белого автомобиля с водительского сиденья выходит девушка и направляется на задние сиденья. Только потом мы поняли, что там были двое ее детей. В этот момент к автомобилю приближалась фура. И получилось так, что из-за определенного расположения дыма мы видим аварию, а водитель фуры, ехавшей на встречу, нет».

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. vk.com/incident22

Дальше Татьяна рассказывала, что девушка побежала навстречу фуре, пытаясь остановить ее. Сделать этого не удалось: грузовик все равно врезался в автомобиль с детьми, но на меньшей скорости. Мама, спасая детей, погибла.

Водителя приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.