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На Алтае осудили водителя, сбившего женщину, которая кинулась спасать детей

10 декабря Топчихинский районный суд вынесен обвинительный приговор по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла молодая женщина. Очевидцы рассказывают, что она кинулась под машину, чтобы спасти своих детей.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Как сообщила помощник прокурора Топчихинского района Александра Чаплыгина, житель города Рубцовска, управляя грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, проявляя преступную небрежность, на значительной скорости въехал в затянутый дымом участок автодороги, в результате чего допустил наезд на легковой автомобиль и пешехода, в результате чего молодая женщина скончалась на месте.

ДТП произошло 24 мая на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск недалеко от Топчихи.

Что происходило во время аварии?

Очевидцы рассказывали, что автомобиль женщины буквально за несколько минут до ЧП попал в множественную аварию. В какой-то момент она вышла из авто и увидела несущийся в их сторону на полной скорости грузовик.

«Впереди нас авария в очень густо задымленном участке от дыма из-за горящей травы на обочине, рассказывала свидетельница ДТП Татьяна. — Подъехав ближе дым рассеялся и из белого автомобиля с водительского сиденья выходит девушка и направляется на задние сиденья. Только потом мы поняли, что там были двое ее детей. В этот момент к автомобилю приближалась фура. И получилось так, что из-за определенного расположения дыма мы видим аварию, а водитель фуры, ехавшей на встречу, нет».

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
vk.com/incident22

Дальше Татьяна рассказывала, что девушка побежала навстречу фуре, пытаясь остановить ее. Сделать этого не удалось: грузовик все равно врезался в автомобиль с детьми, но на меньшей скорости. Мама, спасая детей, погибла.

Водителя приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

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