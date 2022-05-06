6 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае перевернулась иномарка с туристкой

На праздничных выходных в Республике Алтай произошло четыре аварии — в том числе две серьезных. Всего за праздники в ДТП пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП в Республике Алтай
ДТП в Республике Алтай
04.мвд.рф

1 мая в Майминском районе в селе Манжерок 37-летняя жительница Новосибирской области, управляя автомобилем Nissan Qashgai, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего допустила съезд с моста, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

Госпитализация женщине не потребовалась.

В этот же день в Усть-Коксинском районе 29-летний местный житель не справился с управлением и допустил наезд на скалу.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля и 18- летняя местная жительница.

2 мая в селе Майма 39-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем УАЗ 3303, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего допустил наезд на 81-летнюю жительницу Майминского района. Пожилая женщина с ушибом головы была доставлена в республиканскую больницу.

Вечером того же дня в Горно-Алтайске 27-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru Impreza, на прилегающей к жилому дому территории, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил наезд на 18-летнюю горожанку.

Девушка с травмой ноги обратилась за медицинской помощью в больницу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость