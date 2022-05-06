На Алтае перевернулась иномарка с туристкой

На праздничных выходных в Республике Алтай произошло четыре аварии — в том числе две серьезных. Всего за праздники в ДТП пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по региону.

1 мая в Майминском районе в селе Манжерок 37-летняя жительница Новосибирской области, управляя автомобилем Nissan Qashgai, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего допустила съезд с моста, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

Госпитализация женщине не потребовалась.

В этот же день в Усть-Коксинском районе 29-летний местный житель не справился с управлением и допустил наезд на скалу.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель автомобиля и 18- летняя местная жительница.

2 мая в селе Майма 39-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем УАЗ 3303, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего допустил наезд на 81-летнюю жительницу Майминского района. Пожилая женщина с ушибом головы была доставлена в республиканскую больницу.

Вечером того же дня в Горно-Алтайске 27-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru Impreza, на прилегающей к жилому дому территории, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил наезд на 18-летнюю горожанку.

Девушка с травмой ноги обратилась за медицинской помощью в больницу.