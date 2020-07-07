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7 июля 24°C
Происшествия

На Алтае после пожара восстанавливают главный завод по выпуску сырных косичек

Маслосырзавод «Рикон» в Калманском районе после крупного пожара, произошедшего 3 июля, постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Олег Махнаков.

Пожар на заводе "Рикон" в селе Зимари, Калманский район.
Пожар на заводе "Рикон" в селе Зимари, Калманский район.
"Инцидент Барнаул".

Уже 7 июля здесь запустили упаковочный цех. По словам Махнакова, сейчас главная задача — наладить в полном объеме работу основного производства.

Все рабочие места, а их порядка 100, на заводе сохранены.

Как горел завод

Крупный пожар произошел на заводе «Рикон» в минувшую субботу, 3 июля. Судя по фотографиям в сообществе «Инцидент Барнаул», сильнее всего поврежденной оказалась крыша административно-бытового корпуса.

Пожар на заводе &quot;Рикон&quot; в селе Зимари, Калманский район.
Пожар на заводе «Рикон» в селе Зимари, Калманский район.
«Инцидент Барнаул».
Пожар на заводе &quot;Рикон&quot; в селе Зимари, Калманский район.
Пожар на заводе «Рикон» в селе Зимари, Калманский район.
«Инцидент Барнаул».

О причинах пожара Олег Махнаков не говорит, ссылаясь на то, что еще не видел официального документа от пожарной службы.

Чем известно предприятие

Завод «Рикон» в какой-то степени уникален. Это первое за последние годы молокоперерабатывающее предприятие на Алтае, входящее в структуру крупных сельскохозяйственных кооперативов.

Сдатчиками молока для него являются более 1 тыс. личных подсобных хозяйств из 30 сел. Такая практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари
Анна Зайкова

Помимо этого у компании Олега Махнакова есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота. В 2019 году завод завершил очередной этап модернизации, увеличив объемы переработки с 30 до 100 тонн в сутки.

На предприятии в больших объемах выпускают сыр-косичку, рассольные адыгейские сыры и сливочное масло.

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