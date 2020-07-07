На Алтае после пожара восстанавливают главный завод по выпуску сырных косичек

Уже 7 июля здесь запустили упаковочный цех. По словам Махнакова, сейчас главная задача — наладить в полном объеме работу основного производства.
Все рабочие места, а их порядка 100, на заводе сохранены.
Как горел завод
Крупный пожар произошел на заводе «Рикон» в минувшую субботу, 3 июля. Судя по фотографиям в сообществе «Инцидент Барнаул», сильнее всего поврежденной оказалась крыша административно-бытового корпуса.
О причинах пожара Олег Махнаков не говорит, ссылаясь на то, что еще не видел официального документа от пожарной службы.
Чем известно предприятие
Завод «Рикон» в какой-то степени уникален. Это первое за последние годы молокоперерабатывающее предприятие на Алтае, входящее в структуру крупных сельскохозяйственных кооперативов.
Сдатчиками молока для него являются более 1 тыс. личных подсобных хозяйств из 30 сел. Такая практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.
Помимо этого у компании Олега Махнакова есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота. В 2019 году завод завершил очередной этап модернизации, увеличив объемы переработки с 30 до 100 тонн в сутки.
На предприятии в больших объемах выпускают сыр-косичку, рассольные адыгейские сыры и сливочное масло.