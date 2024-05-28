На Алтае пьяный мотоциклист въехал в лошадей

В Республике Алтай произошло ДТП с участием мотоцикла и лошадей, в результате которого пострадали два человека, сообщает МВД региона.

Авария случилась 26 мая около 04:30 недалеко от села Улаган.

В результате ДТП мотоциклист и его 16-летний пассажир получили травмы и обратились за медицинской помощью, но госпитализация не потребовалась.

По предварительной версии полиции, житель села сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом у него не было водительских прав. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

На него составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования, а также за езду и перевозку пассажира без мотошлема. Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В настоящее время ищут владельца лошадей, чтобы привлечь его к ответственности за бесконтрольный выпас.

Ранее сообщалось, что на Чуйском тракте произошло серьезное ДТП.

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