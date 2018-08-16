На Алтае радикально ужесточили наказание мужчине, который душил пасынка

8 лет колонии строгого режима и еще год ограничения свободы получил 31-летний житель Тюменцевского района. Он едва не задушил своего приемного сына. Изначально суд лишь оштрафовал его на 15 тыс. рублей, но прокуратура добилась более серьезного наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчина напал на малолетнего пасынка, когда находился в пьяном виде. Рядом находилась мать ребенка и знакомая семьи. Они пытались остановить напавшего. Мальчик вырвался и попытался убежать, но отчим догнал его, повалил на пол и продолжил душить. С большим трудом женщинам удалось освободить ребенка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за побои. Позже суд закрыл дело и назначил ему штраф 15 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала это решение. После нового разбирательства сельчанина приговорили к 7 годам строгого режима. Но и это решение не удовлетворила прокурора и с его подачи наказание ужесточили еще раз.