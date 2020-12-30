На Алтае раскрыли банду «черных банкиров»

Почти два года, с 2018 по 2020, участники группы осуществляли незаконные операции, связанные с обналичиванием денег для заинтересованных юрлиц.
Доход в виде комиссионных от суммы переведенных заказчиками безналичных средств составил более 9,5 млн рублей, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
Полицейские провели более 20 обысков по месту жительства и месту работы фигурантов, обнаружили денежные средства в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций, а также документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельность.
Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.