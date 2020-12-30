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Происшествия

На Алтае раскрыли банду «черных банкиров»

В Республике Алтай пресекли деятельность банды «черных банкиров», которые занимались незаконной обналичкой. В состав группы входил 37-летний местный житель, а также жители Алтайского края и Новосибирской области. Они промышляли на территории трех регионов.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Почти два года, с 2018 по 2020, участники группы осуществляли незаконные операции, связанные с обналичиванием денег для заинтересованных юрлиц.

Доход в виде комиссионных от суммы переведенных заказчиками безналичных средств составил более 9,5 млн рублей, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Полицейские провели более 20 обысков по месту жительства и месту работы фигурантов, обнаружили денежные средства в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций, а также документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельность.

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

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