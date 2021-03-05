На Алтае сгорела еще одна школа

4 марта в селе Мараловодка Усть-Коксинского района Республики Алтай произошел пожар в здании начальной школы. Возгорание потушили поздно ночью.

Пожар в начальной школе в Республике Алтай.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23:25. Горело деревянное одноэтажное здание 1934 года постройки.

В школе печное отопление, есть пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отметили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Всего в школе обучается 9 человек. На момент пожара там находился один охранник. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС добавили, что до ближайшей пожарной части в Усть-Коксе 25 км. К тушению привлекалась также добровольная пожарная команда села Мараловодка.

В 3:40 пожар ликвидировали. Его площадь составила 680 кв. м. Причина еще устанавливается.

Утром 10 февраля в Горно-Алтайске сгорела вечерняя школа. По предварительным данным, в качестве причины пожара рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

24 февраля в торговом центре «Ткацкий» в Горно-Алтайске тушили серьезный пожар. Люди успели вовремя выйти из здания, но некоторым пришлось эвакуироваться через окна на крышу автобуса.