Суд полностью оправдал и освободил из-под стражи замначальника алтайского Росимущества

Алтайский краевой суд 26 февраля отменил обвинительный приговор, вынесенный в прошлом году заместителю руководителя теруправления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгению Хижняку и экс-руководителю фирмы «Фортуна» Дмитрию Годунову. Оба они оправданы и освобождены из-под стражи.

«Вы нас слышите?»

Виновными в растрате и присвоении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ст. 160, ч. 4 УК РФ) судья Индустриального райсуда Евгений Сербов признал Евгения Хижняка и Дмитрия Годунова еще 4 декабря.

Наказаны они были довольно жестко. Хижняку дали 4 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, Годунову — 7 лет колонии. Обоих взяли под стражу в зале суда. Но 26 февраля Алтайский краевой суд полностью отменил приговор.

«Вы нас слышите, в камере? Хижняк, Годунов»? — спросил судья краевого суда Дмитрий Зверев, обращаясь к осужденным, находящимся в тот момент в СИЗО.

Те ответили: «Слышим». После чего Зверев зачитал вердикт: отменить обвинительный приговор, оправдать обоих за отсутствием состава преступления, освободить Хижняка и Годунова из-под стражи и признать за ними право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Отменил суд и решения по гражданскому иску прокурора о взыскании с них в пользу Росимущества 35 млн рублей, и о временном отстранении от должности Хижняка.

Полиция и большегрузы. mvd.ru

Началось с контрабандиста

История началась еще в 2008 году. Некий гражданин П. вез из Казахстана партию товаров — обувь, сумки, джинсы и т.п. На территорию Алтайского края он заехал, но его задержали, поскольку груз он вез контрабандой — без «растаможки». В итоге товары на 35 млн. рублей конфисковали и поместили на склад в Барнауле.

Дело о контрабанде расследовали. А тем временем товар с мест его хранения постепенно, так сказать, исчезал. В дальнейшем П. дал показания, что видел то, что закупал и ввез в Россию, на оптовом рынке в Новосибирске, и более того — что обнаружил на складе подмену части товаров.

Виктор Чумаков,

адвокат Евгения Хижняка:

Но суд первой инстанции посчитал эти показания не заслуживающими доверия только потому, что их дал бывший контрабандист. Видимо, у нас теперь существуют люди первого, второго и прочих сортов.

Через четыре года значительная часть конфиската была утрачена, большая часть пришла в полную негодность — в пледах и джинсах из Казахстана изрядно «порезвились» крысы и мыши и появилась плесень. Гражданину П. предлагали выкупить его же товар, рассказывал он. Увидев, что от него осталось, он отказался, не долго думая.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Заподозрили умысел

В 2012 году товары якобы передали в управление Росимущества. Следствие предполагало: у Евгения Хижняка возник умысел на хищение товаров, указано в приговоре.

Затем он будто бы посвятил в свой план Дмитрия Годунова, гендиректора фирмы «Фортуна» (которая тогда была одним из поверенных Росимущества по продаже арестованного имущества). И предложил ему поучаствовать в совершении преступления. Организовал оценку товаров (она оказалась заниженной, считали следователи), после чего «Фортуна» их продала, а в Росимущество деньги не перечислило.

Государству нанесен ущерб в 35 млн. рублей, полагало обвинение.

«Поверил сказке»

Между тем, адвокаты считали обвинительный приговор незаконным и необоснованным. Как они это доказали?

Во-первых, как пояснил altapress.ru Виктор Чумаков, партию товаров ни фактически, ни документально не передали ни в теруправление Росимущества, ни в «Фортуну». Стало быть, Хижняк и не получил никаких прав на злополучную партию товаров.

Здание Алтайского краевого суда. Анна Зайкова

Виктор Чумаков,

адвокат Евгения Хижняка:

Поэтому отсутствовала сама основа и сам повод для ст. 160 УК РФ. К тому же товары пропали еще ранее, задолго до периода, вменяемому в вину Хижняку. Примерно как в том известном фильме: «Все нужное было украдено до нас!».

Во-вторых, адвокаты утверждали, что судья Евгений Сербов, вынося приговор, не дал ни точного определения предмета хищения, ни его рыночной стоимости, а это обязательно для применения ч.4 ст. 160 УК РФ, как и наличие подтвержденных полномочий в отношении товаров.

Сделав вывод, что Годунов продал товар по заниженным ценам по сговору с Хижняком, судья не заметил, что полицейские при расследовании дела не пытались найти покупателей, сторожей, водителей, перевозчиков.

Виктор Чумаков,

адвокат Евгения Хижняка:

Суд первой инстанции поверил откровенной сказке следователя о том, что возможно скрытно ночью за четыре часа вручную загрузить в минимум 5 огромных фур товара (600 кубометров), вывезти из Барнаула оставшись невидимыми для всех служб. И таких «чудес» в деле не счесть, включая сказку про то, что товары 2007 года выпуска к 2012 году только дорожают, мыши делают товары лучше, в качестве понятых можно использовать собственного мужа, и т.д. В деле вообще много всяческой дичи, которая просто изумляет всякого разумного человека. Кроме того, выводы суда первой инстанции при ссылках на протокол судебного заседания противоречат этому же протоколу, подписанному этим же составом суда. А закон запрещает суду произвольно дополнять своими словами показания свидетелей или изымать из них важные для истины моменты.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

«Против законов физики»

Виктор Чумаков,

адвокат Евгения Хижняка:

Все вышеперечисленное заложило в материалы дела сомнения и противоречия, которые явились неустранимыми и суд обязан истолковать их в пользу осужденных, но не сделал этого, вообще не дав этому оценки. Хотелось бы отметить, что приговор, который противоречит объективным законам физики, закону однонаправленного течения времени и объективным возможностям человеческого тела, просто не мог быть признан законным и обоснованным.

Выслушав эти и другие доводы адвокатов, судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда отменила обвинительный приговор. Кстати, Евгений Хижняк, судя по сайту теруправления Росимущества, по-прежнему обозначен заместителем начальника управления.