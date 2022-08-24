На Алтае таксист похитил 14 канализационных люков и получил за них 10 тыс. рублей

О происшествии стало известно, когда в полицию обратился представитель одного из коммунальных предприятий города. Он сообщил, что неизвестный похитил 14 чугунных крышек канализационных люков. Они стояли в микрорайонах Каяс и Заимка.
Заявитель отметил, что сумма ущерба составила примерно 213 тыс. рублей.
Полицейские нашли подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел, где он признался в краже.
Таксист рассказал, что после выполнения заказов решил украсть люки. Половину крышек ему удалось погрузить в автомобиль Renault Logan в целости, а вот остальные он разбил кувалдой.
Похищенное он сдал в пункт приема металла и получил за это 10 тыс. рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — добавили в ведомстве.