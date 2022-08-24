На Алтае таксист похитил 14 канализационных люков и получил за них 10 тыс. рублей

Таксиста в Горном Алтае подозревают в краже люков, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

О происшествии стало известно, когда в полицию обратился представитель одного из коммунальных предприятий города. Он сообщил, что неизвестный похитил 14 чугунных крышек канализационных люков. Они стояли в микрорайонах Каяс и Заимка.

Заявитель отметил, что сумма ущерба составила примерно 213 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел, где он признался в краже.

Таксист рассказал, что после выполнения заказов решил украсть люки. Половину крышек ему удалось погрузить в автомобиль Renault Logan в целости, а вот остальные он разбил кувалдой.

Похищенное он сдал в пункт приема металла и получил за это 10 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле двоих мужчин заподозрили в краже игрушек.