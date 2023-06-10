На Алтае туристы перевернулись на рафте во время сплава

На Манжерокском берегу Катуни перевернулся рафт с туристами, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

На момент происшествия в рафте находились семь человек, все они упали за борт. Туристы самостоятельно выбрались на берег.

"Что можно считать чудом, так как температура воды очень низкая, также в Катуни наблюдается высокий уровень воды", — отметили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, организаторам стоит более ответственно подходить к безопасности туристов, а отдыхающих просят воздержаться от проведения сплавов из-за высокого уровня рек в республике.

Ранее прибрежные участки Телецкого озера залило водой.