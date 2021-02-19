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Происшествия

На Алтае вандалы спилили обрядовый столб

В микрорайоне Барантал Чемальского района в Республике Алтай неизвестные спилили обрядовый столб (чакы). Он стоял на возвышенности, а рядом проводились алтайские обряды.

Бензопила.
Бензопила.
CC0

Методист чемальского Центра культуры и спорта Любовь Мекешева уже написала заявление в полицию, чтобы хулиганов нашли и наказали, пишут «Новости Горного Алтая».

Поляна, на которой стоял столб, представляет собой живописное место, привлекающее множество гостей. Часто там скапливается мусор, но в этот раз следов отдыхающих не было.

«Как будто специально приехали и спилили», — полагает председатель районного отделения Российского Союза сельской молодежи Александра Стафеева.

Глава района Александр Алисов уже в курсе случившегося и держит вопрос на контроле.

В 2020 году в ночь с 12 на 13 июня огонь уничтожил часовню Архангела Михаила, расположенную у подножия Белухи. Это был умышленный поджог. Подозреваемого поймали и приговорили к принудительному лечению.

Незадолго до пожара у часовни видели «шамана Люцифера», но правоохранители не уточняли подробностей о задержанном.

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