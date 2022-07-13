На Алтае задержали банду сутенеров

В Республике Алтай полиция задержала людей, которые вовлекали девушек в занятие проституцией. Об этом 13 июля сообщили в региональном МВД.

Предварительно полицией установлено, что в период с апреля 2021 года по май 2022 года сутенерством занимались две женщины.

Помимо них, в преступную группу вошли пятеро местных жителей, которые занимались подбором девушек для оказания интимных услуг.

Они объясняли правила, устанавливали тарифы и систему разделения полученных денежных средств, контролировали работу и дисциплину.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ в отношении лиц, осуществивших организацию занятия проституцией в составе организованной группы», — сообщают в МВД по Республике Алтай.

В ходе обысков изъяли телефоны, флешки, компьютерная техника, визитные карточки и денежные средства в сумме более 750 тыс. рублей.

Кроме того, один из сутенеров держал при себе наркотическое вещество растительного происхождения. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 288 УК РФ.