На Алтае задержали иностранца, вербовавшего в запрещенную террористическую организацию

По информации ведомства, обвиняемый жил в Алтайском крае. Его заключили под стражу.
«Подозреваемый оправдывал методы запрещенной организации, пропагандировал радикальные идеи, демонстрировал видеоролики террористической направленности. Также убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды организации, — отмечают в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Вовлечение лица в деятельность террористической организации»).
Ранее более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.