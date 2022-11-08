8 ноября
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Происшествия

На Алтае задержали иностранца, вербовавшего в запрещенную террористическую организацию

В Алтайском крае задержали 22-летнего иностранца. Его подозревают в вербовке людей в запрещенную международную террористическую организацию, сообщают в региональном УФСБ.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

По информации ведомства, обвиняемый жил в Алтайском крае. Его заключили под стражу.

«Подозреваемый оправдывал методы запрещенной организации, пропагандировал радикальные идеи, демонстрировал видеоролики террористической направленности. Также убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды организации, — отмечают в УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Вовлечение лица в деятельность террористической организации»).

Ранее более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

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