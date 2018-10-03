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4 октября
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На Алтае женщина насмерть забила сожителя головой об пол

СУ СКР по Республике Алтай обвинил жительницу села Кокоря Кош-Агачского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, повлекшее его смерть. Женщина била мужчину головой об пол.

Женский кулак.
Женский кулак.
СС0

По версии следствия, потерпевший умер в ночь с 29 на 30 сентября 2018 года в одном из домов села Онгудай. 47-летняя обвиняемая приехала с ним в гости к своей дочери. После совместной попойки сожитель стал приставать к чаду женщины.

Между парой вспыхнула ссора, в ходе которой сельчанка схватила мужчину за волосы, вывела на веранду дома, повалила на пол и с силой несколько раз ударила потерпевшего головой о пол. После этого она встала и ушла, оставив человека умирать.

Женщину уже задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

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