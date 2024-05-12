На алтайской трассе перевернулся автомобиль

Судя по фото, автомобиль слетел в кювет, заполненный водой.
На месте работают сотрудники ДПС, сообщают очевидцы.
Ранее массовое столкновение автомобилей произошло в Новоалтайске.
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На трассе Рубцовск — Поспелиха перевернулась легковушка 12 мая.
Судя по фото, автомобиль слетел в кювет, заполненный водой.
На месте работают сотрудники ДПС, сообщают очевидцы.
Ранее массовое столкновение автомобилей произошло в Новоалтайске.
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