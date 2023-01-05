На алтайской трассе произошла жесткая авария с грузовиком

Авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск. Судя по снимкам с места ДТП легковое авто занесло под грузовик.
На место случившегося прибыли полицейские, пожарные и медики. Также очевидец отметил, что из-за аварии образовалась масштабная пробка. Работают дорожники.
Ситуация на алтайских трассах остается сложной из-за плохой погоды.
Ранее стало известно, что три дороги регионального значения перекрыли, чтобы избежать аварий. А недавно порыв ветра снес вертолет, который пролетал над Чуйским трактом.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!