5 января
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Происшествия

На алтайской трассе произошла жесткая авария с грузовиком

На одной из алтайских дорог столкнулись легковушка и грузовик, — сообщает «Инцидент Барнаул».

Жесткая авария с грузовиком на трассе Барнаул-Рубцовск.
Жесткая авария с грузовиком на трассе Барнаул-Рубцовск.
"Инцидент Барнаул".

Авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск. Судя по снимкам с места ДТП легковое авто занесло под грузовик.

На место случившегося прибыли полицейские, пожарные и медики. Также очевидец отметил, что из-за аварии образовалась масштабная пробка. Работают дорожники.

Ситуация на алтайских трассах остается сложной из-за плохой погоды.

Ранее стало известно, что три дороги регионального значения перекрыли, чтобы избежать аварий. А недавно порыв ветра снес вертолет, который пролетал над Чуйским трактом.

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