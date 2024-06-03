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Происшествия

На алтайской трассе произошло ДТП с участием популярного сервиса такси

В ДТП на алтайской трассе пострадали три автомобиля. В том числе автомобиль сервиса такси Maxim.

ДТП Барнаул-Рубцовск.
ДТП Барнаул-Рубцовск.
altapress.ru

Авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск.

Информация о пострадавших, а также подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подростка сбила маршрутка.

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