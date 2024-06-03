Авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск.
Информация о пострадавших, а также подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле подростка сбила маршрутка.
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В ДТП на алтайской трассе пострадали три автомобиля. В том числе автомобиль сервиса такси Maxim.
Авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовск.
Информация о пострадавших, а также подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле подростка сбила маршрутка.
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