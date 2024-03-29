На алтайской трассе с грузовика сдуло контейнер.

Двигаясь по трассе А-322 житель Алтайского края заметил, что с грузовика снесло контейнер.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль чуть не утонул в талых водах.
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Очевидцы отметили сильный ветер на трассе Барнаул - Рубцовск, сообщает «Инцидент Барнаул».
Двигаясь по трассе А-322 житель Алтайского края заметил, что с грузовика снесло контейнер.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае автомобиль чуть не утонул в талых водах.
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