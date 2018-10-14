На барнаульца завели уголовное дело из-за поддельной медкнижки

Полиция возбудила уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание по этой статье — арест на шесть месяцев.
Правоохранители сообщают, что люди часто подделывают медкнижки, пытаясь трудоустроиться, например, в места общественного питания, или покупают водительские удостоверения. Полиция рекомендует быть внимательнее, решаясь на такое «приобретение».
В мае 2018 года четырех жителей Алтайского края обвинили в подделке медицинских книжек. По версии следствия, обвиняемые изготавливали документы, используя фальшивые голографические марки защиты. Уголовное дело направили в суд.