Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
140

На барнаульца завели уголовное дело из-за поддельной медкнижки

В Барнауле полиция задержала мужчину при попытке трудоустроиться на предприятие с поддельной медицинской книжкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Теперь ему грозит арест до шести месяцев.

Медицинская книжка.
Медицинская книжка.
архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Полиция возбудила уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание по этой статье — арест на шесть месяцев.

Правоохранители сообщают, что люди часто подделывают медкнижки, пытаясь трудоустроиться, например, в места общественного питания, или покупают водительские удостоверения. Полиция рекомендует быть внимательнее, решаясь на такое «приобретение».

В мае 2018 года четырех жителей Алтайского края обвинили в подделке медицинских книжек. По версии следствия, обвиняемые изготавливали документы, используя фальшивые голографические марки защиты. Уголовное дело направили в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка