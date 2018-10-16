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На берегу сибирской реки нашли эмбрион человека

На берегу Иртыша в Омске нашли человеческий эмбрион, пишет Om1.ru. Плод лежал на берегу Иртыша, в районе улицы Песчаной в Николаевке.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Страшную находку обнаружили прогуливающиеся вечером 15 октября горожане. По данным криминалистов, это эмбрион, которому было 3−4 месяца с момента зачатия. Вероятно, малыш умер еще в утробе матери, а затем у нее случился выкидыш.

Следователи пытаются разобраться, как женщина оказалась в пустынном месте на берегу реки. Не исключено, что она сама пришла сюда, почувствовав схватки, так как не хотела, чтобы кто-то знал о ее беременности. Оказавшись вдали от людей, она осталась и без помощи медиков.

СУ СКР проводят проверку по факту находки.

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