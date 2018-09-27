В Барнауле на дорогах сбили сразу двоих детей

Очевидцы сообщают, что первый наезд на ребенка случился в Индустриальном районе Барнаула. Около дома по адресу Новосибирская, 22, рядом с автобусной остановкой автомобилист на темно зеленом минивэне сбили мальчика. Пострадавшему на вид 7−8 лет. На место происшествия выехала карета скорой помощи. На месте работали сотрудники ДПС.

Еще одно происшествие произошло на На улице Юрина. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», возле магазина «Мария-Ра» водитель отвлекся от дороги и сбил девочку 6-ти лет, которая с мамой переходила проезжую часть. Пострадавшую увезли в больницу. О полученных травмах информации нет.

Напомним, вечером 26 сентября в Барнауле произошло довольно странное происшествие. Автомобиль переехал пешехода, который лежал прямо на дороге.