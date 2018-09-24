На Черном море сняли видео, как зацепившихся за провода туристов на параплане бьет током

23 сентября в Краснодарском крае курортном городке Джубга пострадали два туриста, катавшихся на параплане, передает РИА Новости.

Парень и девушка зацепились за провода электросети. На видео, размещенном в соцсети, видно, как их бьют разряды тока.

Парашют подхватило ветром и сорвало с проводов. Пострадавших сбросило на землю возле моря. Туристов срочно госпитализированы. По данным правоохранительных органов, оба живы.

Из сообщения Следкома:

— Во время буксировки на парашюте молодая пара столкнулась с линией электросети, в результате оба получили электротравмы и ранения при падении на землю.

В отношении 44 летнего жителя Краснодарского края, катавшего туристов на параплане, уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.