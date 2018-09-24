Читайте нас в соцсетях
24 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Происшествия
159

На Черном море сняли видео, как зацепившихся за провода туристов на параплане бьет током

23 сентября в Краснодарском крае курортном городке Джубга пострадали два туриста, катавшихся на параплане, передает РИА Новости.

Отдых у Черного моря.
Отдых у Черного моря.
Nicu Buculei, CC BY-SA 2.0.

Парень и девушка зацепились за провода электросети. На видео, размещенном в соцсети, видно, как их бьют разряды тока.

Парашют подхватило ветром и сорвало с проводов. Пострадавших сбросило на землю возле моря. Туристов срочно госпитализированы. По данным правоохранительных органов, оба живы.

Из сообщения Следкома:

— Во время буксировки на парашюте молодая пара столкнулась с линией электросети, в результате оба получили электротравмы и ранения при падении на землю.

В отношении 44 летнего жителя Краснодарского края, катавшего туристов на параплане, уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка