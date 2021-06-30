На депутата «с гусями» завели уголовное дело

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет. Сам Крамаренко ранее утверждал — фото отредактировано в фотошопе и на нем не тушки убитых птиц, а просто чучела.
«Снимок был опубликована в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая в следствие чего мог быть нарушен закон по статье 258 УК России («Незаконная охота»)", — также указано в сообщении регионального отделения «Единой России», орфография и пунктуация сообщения приведена без изменений.
Фото надписи, выложенной из 200 трупов убитых птиц, опубликовали 20 мая в инстаграм-паблике Hunting_in_siberia, а также в паблике «Доска позора Чукотки». На данный момент снимки удалены.
О депутате
Александр Крамаренко — депутат от «Единой России», владелец четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух автомобилей Lexus и одного Land Cruiser. Депутату принадлежат пять фирм в сфере оказания транспортных услуг.
Ранее в Магадане после скандала с мертвыми гусями на фотографии приостановили членство в партии депутата Александра Крамаренко.
«Секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщали про алтайского чиновника, который разрешал друзьям и родным убивать животных со скидкой.