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Происшествия

На депутата «с гусями» завели уголовное дело

Чукотский СУ СК завел уголовное дело по факту отстрела 180 гусей, подозреваемым по этому делу проходит депутат магаданской думы Александр Крамаренко, сообщает РИА Новости.

Охотник выложил надпись мертвыми гусями. Чукотка.
Охотник выложил надпись мертвыми гусями. Чукотка.
instagram/hunting_in_siberia.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет. Сам Крамаренко ранее утверждал — фото отредактировано в фотошопе и на нем не тушки убитых птиц, а просто чучела.

«Снимок был опубликована в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая в следствие чего мог быть нарушен закон по статье 258 УК России («Незаконная охота»)", — также указано в сообщении регионального отделения «Единой России», орфография и пунктуация сообщения приведена без изменений.

Фото надписи, выложенной из 200 трупов убитых птиц, опубликовали 20 мая в инстаграм-паблике Hunting_in_siberia, а также в паблике «Доска позора Чукотки». На данный момент снимки удалены.

О депутате

Александр Крамаренко — депутат от «Единой России», владелец четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух автомобилей Lexus и одного Land Cruiser. Депутату принадлежат пять фирм в сфере оказания транспортных услуг.

Ранее в Магадане после скандала с мертвыми гусями на фотографии приостановили членство в партии депутата Александра Крамаренко.

«Секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» распорядился приостановить его членство в партии до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщали про алтайского чиновника, который разрешал друзьям и родным убивать животных со скидкой.

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