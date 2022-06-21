На детской площадке инженер надругался над 9-летней девочкой

Инцидент произошел на детской площадке. Злоумышленник подошел к девочке, которая играла во дворе одна, и начал домогаться до ребенка. Мужчина трогал школьницу за половые органы.
Подозреваемого удалось быстро установить и задержать.
Им оказался ранее не судимый 31-летний инженер одного из местных предприятий.
Мужчина заключен под стражу, пишет Газета.Ru.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают полную картину произошедшего, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Ранее сибиряки поймали в кустах мужчину в платье и шариками вместо грудей.