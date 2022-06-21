21 июня
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Происшествия

На детской площадке инженер надругался над 9-летней девочкой

Полиция Новокуйбышевска Самарской области задержала 31-летнего местного жителя, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в региональном СК.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Инцидент произошел на детской площадке. Злоумышленник подошел к девочке, которая играла во дворе одна, и начал домогаться до ребенка. Мужчина трогал школьницу за половые органы.

Подозреваемого удалось быстро установить и задержать.

Им оказался ранее не судимый 31-летний инженер одного из местных предприятий.

Мужчина заключен под стражу, пишет Газета.Ru.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают полную картину произошедшего, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Ранее сибиряки поймали в кустах мужчину в платье и шариками вместо грудей.

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