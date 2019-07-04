На экс-главу Автодора, уроженца Славгорода, завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили по статье о злоупотреблении полномочиями. Речь идет о нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
«С учетом выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со Счетной палатой нарушений 11 марта 2019 года Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления государственной компании „Автодор“ Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», — сказал представитель генпрокуратуры Александр Куренной.
В РЖД эту информацию не комментируют, пишет Агенство Москва.
Напомним, 6 февраля Сергей Кельбах освобожден от должности председателя правления Автодора. Кельбах родился в 1959 году в алтайском Славгороде.