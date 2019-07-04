На экс-главу Автодора, уроженца Славгорода, завели уголовное дело

В отношении бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру. На данный момент он занимает пост советника генерального директора РЖД Олега Белозерова.

Уголовное дело возбудили по статье о злоупотреблении полномочиями. Речь идет о нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

«С учетом выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со Счетной палатой нарушений 11 марта 2019 года Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления государственной компании „Автодор“ Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», — сказал представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

В РЖД эту информацию не комментируют, пишет Агенство Москва.

Напомним, 6 февраля Сергей Кельбах освобожден от должности председателя правления Автодора. Кельбах родился в 1959 году в алтайском Славгороде.