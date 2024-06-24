На границе Мексики с США образовалось раскаленное кладбище из мигрантов, которым не удалось попасть в страну

По словам пограничников Эль-Пасо, в нынешнем финансовом году погибло по меньшей мере 82 человека. Чиновники ожидают еще больше смертей с приближением экстремальной жары.
Американские власти подготовили для людей специальные ледяные ванны. Иногда к их телам попросту невозможно прикоснуться, говорят пограничники, — настолько они горячие. Днем температура спокойно доходит до 40 градусов.
Те, кого не удалось заметить и кому не получилось оказать помощь, погибают прямо в пустыне, где впоследствии находят скелеты или отдельные части тел.
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