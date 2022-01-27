На границе Таджикистана с Киргизией произошла перестрелка между пограничниками

Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
«Трое таджикских военнослужащих ранены», — сообщает агентство.
Таджикистан назвал действия киргизских пограничников агрессией. В Киргизии назвали инцидент на границе подготовленной заранее провокацией.
В мэрии таджикской Исфары отметили, что таджикские пограничники открыли огонь после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу.
Спустя непродолжительное время огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, рассказал представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев.
По его словам, местные власти эвакуируют жителей приграничных с Таджикистаном районов.
Руководство области ведет с таджикской стороной переговоры, в которых участвуют глава региона, начальник регионального управления милиции и аким Баткенского района.