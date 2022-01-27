На границе Таджикистана с Киргизией произошла перестрелка между пограничниками

27 января произошла перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками с применением, по неподтвержденной информации, минометов и гранатометов, сообщает РИА «Новости» .

Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.

«Трое таджикских военнослужащих ранены», — сообщает агентство.

Таджикистан назвал действия киргизских пограничников агрессией. В Киргизии назвали инцидент на границе подготовленной заранее провокацией.



В мэрии таджикской Исфары отметили, что таджикские пограничники открыли огонь после того, как киргизские граждане закидали машины таджиков в селе Сомониен на автодороге Исфана-Ош камнями, а киргизская погранслужба начала стрельбу.

Спустя непродолжительное время огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией прекратился, рассказал представитель полпреда в Баткенской области Марифжан Тулаев.

По его словам, местные власти эвакуируют жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Руководство области ведет с таджикской стороной переговоры, в которых участвуют глава региона, начальник регионального управления милиции и аким Баткенского района.