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На «ковидные» выплаты алтайским медикам Мишустин выделил более 0,5 млрд рублей. Подробности

В Алтайский край поступит свыше 532 млн рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами c коронавируcом, сообщает правительство края. Документы об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин 29 октября.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

На стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19, поступит 532,367 млн рублей.

Из них 330,7 млн рублей предназначено на доплаты за выполнение особо важных работ, а 201,7 млн — за особые условия труда и допнагрузку.

Это следует из двух распоряжений, подписанных Мишустиным: № 2807-р и № 2808-р.

Ранее Altapress.ru сообщал, что Мишустин подписал еще одно распоряжение, согласно которому Алтайскому краю выделено 15,7 млн рублей на оснащение специальным оборудованием антикоронавирусных лабораторий.

1 ноября в Барнауле прошел пикет, участники которого, в частности, требовали выплачивать медикам достойную зарплату.

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